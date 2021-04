Świat bez odpadów

Działaj Drażnią cię śmieci w okolicy? Oto, co możesz z nimi zrobić

Wychodząc z domu, potykasz się o śmieci i nie możesz już dłużej patrzeć na trawnik, który przypomina jedno wielkie wysypisko śmieci? Nie musisz być bierny. Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o otaczającą cię przestrzeń. Poniżej znajdziesz 5 sposobów na pozbycie się śmieci z twojej okolicy.

Zaapeluj do sąsiadów i wspólnie zadbajcie o środowisko

Każdy, kto przez jakiś czas mieszkał na dużym osiedlu, z pewnością zmierzył się z problemem sąsiadów, którzy, delikatnie mówiąc, mają w nosie nasze środowisko. Wyrzucanie śmieci przez okno czy rozrzucanie starego chleba na pobliski trawnik, to tylko niektóre z przykładów. Może to zabrzmi banalnie, ale czasami wystarczy szczera rozmowa (lub kilka rozmów!) z kłopotliwym sąsiadem. Niektórzy naprawdę myślą, że jeżeli nikt się nie skarży, to nie ma problemu. Jeżeli nie macie odwagi na rozmowę, to nic straconego. Dobrym wyjściem może być także rozwieszenie kartek na klatce schodowej, które zwrócą uwagę na kwestię śmieci na osiedlu. Nie zapominajmy również o „miłośnikach” ptaków, którzy hobbystyczne dokarmiają je pozostawionymi na trawniku resztkami z obiadu i starym chlebem. Na trawniku umieścić możecie mały — własnoręcznie zrobiony — „słupek” z ogłoszeniem. Potrzebujecie do tego małej, lecz solidnej listewki i np. wcześniej zalaminowanej kartki zawierającej podstawowe informacje na temat dokarmiania zwierząt. W końcu nie każdy zdaje sobie sprawę, że resztki jedzenia prędzej przyciągną szczury niż gołębie i wróble. To może być argument ostateczny. Zdaje się, że mało kto marzy o tym, aby mieszkać w sąsiedztwie szczurów.

źródlo: Unsplash

Przejrzyj śmieci — możne znajdziesz tam coś, czego potrzebujesz

Pewnie każdy z was kojarzy pojemniki na ubrania, do których można wrzucić niepotrzebne już rzeczy. Niestety, kontenery te bywają przepełnione. Fakt ten nie zniechęca jednak innych do zostawiania tam ubrań. Zwykle więc stare kurtki, spodnie i inne części garderoby leżą na ziemi i sąsiadujących trawnikach. Jeżeli macie chwilę — przejrzyjcie te ubrania. Jedna z naszych znajomych znalazła ostatnio w ten sposób markowy płaszcz z wełny, który posłuży jej przez kilka dobrych sezonów. To podwójna korzyść — dla niej i środowiska. Warto zajrzeć również do sieci. Znajdziecie tam specjalne grupy, np. „Uwaga śmieciarka jedzie”, gdzie ludzie wymieniają się niepotrzebnymi już rzeczami lub specjalnie odkładają je z boku śmietnika. Dzięki takim grupom -- zwłaszcza sąsiedzkim — możecie dowiedzieć się, że wasz sąsiad zamierza właśnie wyrzucić np. fajny fotel. W ten sposób nie tylko upolujecie za darmo prawdziwą perełkę designu, ale i pomożecie uporządkować przestrzeń wokół altanki ze śmieciami. Wyobrażacie sobie, co by było, gdyby każdy sąsiad codziennie wyrzucał śmieci gabarytowe? Jeden wielki bałagan.

źródło: Unsplash

Pomyśl o swoich znajomych

Staraj się pamiętać o swoich bliskich. Znając ich potrzeby i zainteresowania, łatwiej będzie ci zadbać także o środowisko. Być może któryś z twoich przyjaciół zbiera plastikowe nakrętki, o które potykasz się każdego dnia. Wiedząc o jego zbiórce, będziesz miał większą motywację do tego, aby schylić się i podnieść plastikową butelkę. Inny znajomy być może przygotowuje właśnie nowatorski projekt artystyczny, do którego potrzebuje walających się po twoim osiedlu śmieci. Artystyczny recykling to jeden z najmocniejszych trendów w sztuce. Gdyby nie śmieci, nie powstałoby wiele ciekawych prac. Pamiętając o tym, możecie dołożyć swoją cegiełkę do powstających właśnie projektów!

Spróbuj zmienić zaśmieconą przestrzeń

Twój trawnik lub mały skwerek pod blokiem przypomina jedno wielkie wysypisko śmieci? Spróbuj to zmienić. Posadź tam kilka kwiatów i gotowych roślin. W momencie, gdy przestrzeń nieco wypięknieje, być może twoi sąsiedzi zobaczą w niej znacznie więcej niż potencjalne składowisko śmieci. Kto wie, może nawet niektórzy włączą się w twój „projekt” i wspólnie stworzycie nową sąsiedzką przestrzeń?

źródło: Getty Images

Posprzątaj samodzielnie

Masz dosyć otaczających cię śmieci? Posprzątaj samodzielnie. To nic trudnego. Sprzątanie okolicy może być świetnym pomysłem na aktywne spędzenie dnia. Zabierz ze sobą przyjaciół, worki oraz rękawiczki i sprawdźcie, gdzie znajduje się najwięcej śmieci. Potrzebujecie dodatkowej motywacji? Nie ma sprawy. Planet Heroes — pierwsza ekologiczna platforma crowdfundingowa przygotowała niesamowitą akcję. Przed zbiórką śmieci wystarczy zarejestrować się na platformie planetheroes.pl. Potem pozostaje już tylko sfotografowanie przestrzeni przed sprzątaniem i efektów waszej pracy. Za każdy zebrany worek do wybranej fundacji ekologicznej trafi 10 zł.

W tym roku w akcji bierze udział Fundacja Mare — chroniąca ekosystem Morza Bałtyckiego, Fundacja Dla Biebrzy — zajmująca się ochroną środowiska Biebrzy i okolic oraz Operacja Czysta Rzeka — sprzątająca polskie rzeki i ich okolice. Więcej informacji na temat akcji znajdziecie na stronie https://planetheroes.pl/worldwithoutwaste

Akcja to kolejny ekologiczny krok Coca-Cola. Przypominamy, że marka od jakiegoś czasu realizuje już projekt „Świat Bez Odpadów”. To niezwykle ambitny plan. W ramach programu, Coca-Cola tworzy własne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska. Chodzi m.in. o pracę nad projektem opakowań w całości przeznaczonych do recyklingu, czy promowanie idei systemu kaucyjnego, który pozwoliłby na lepsze wykorzystywanie wyprodukowanych już opakowań. Poza tym wszystkim Coca-Cola postawiła sobie jeszcze jeden ważny cel. Producent zamierza do 2030 roku zbierać i przetwarzać dokładnie tyle butelek oraz puszek, ile wypuszcza na rynek. Trzymamy kciuki!