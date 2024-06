Dowiedz się Jak działa system kaucyjny na Słowacji. Polscy reporterzy postanowili to sprawdzić

Przyzwyczailiśmy się, że do kupowanych przez nas napojów w zwrotnych szklanych butelkach, doliczana jest kaucja. Już niedługo, podobne rozwiązanie dla butelek plastikowych będzie działać w Polsce, dlatego Magda Bober i Bartek Kańtoch w ramach platformy edukacyjnej „Świat bez odpadów”, prowadzonej we współpracy z marką Coca-Cola postanowili sprawdzić, jak działa taki system na Słowacji.

Z roku na rok, jako społeczeństwo wiemy coraz więcej o prawidłowym zarządzaniu odpadami. Uczymy się, że odpowiednia segregacja i przygotowanie odpadów do przetworzenia zwiększają efektywność recyklingu, co z kolei przekłada się na minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. Warto jednak podpatrywać, jak z wyzwaniem segregacji odpadów radzą sobie przedstawiciele innych państw. Właśnie dlatego, polski „eco-patrol” w osobach Magdy Bober i Bartka Kańtocha, doświadczonych reporterów zainteresowanych tematami ekologii, wybrał się do Bratysławy, by bliżej przyjrzeć się wprowadzonemu tam kilka lat temu systemowi kaucyjnemu.

Na czym polega system kaucyjny?

Pod wieloma względami procedura odbioru odpadów wygląda na Słowacji podobnie jak Polsce. Zdecydowana większość z nich odbierana jest bezpośrednio z domów mieszkańców, a ci segregują je na cztery podstawowe grupy: plastik, papier, szkoło i metal. Tak samo, jak u nas, każdy z odpadów ma swój kolor pojemnika i specjalne oznaczenia na workach.

Tym, co wyróżnia na naszym tle Słowaków to system kaucyjny obowiązujący dla specjalnie oznaczonych butelek PET i puszek po napojach. System wprowadzony został 1 stycznia 2022 roku i polega na dodawaniu do każdego z tych opakowań opłaty w wysokości 0,15€. Opatrzone są one odpowiednim znakiem, który wskazuje, że po wypiciu napoju można je zwrócić w specjalnie zaprojektowanej maszynie i otrzymać swoją kaucję z powrotem.

Ogromne wrażenie robią też pierwsze statystyki skuteczności takiego systemu. Już w pierwszym roku działania regulacji ponad 70 proc. wszystkich butelek i puszek wprowadzonych na rynek zostało zebranych do przetworzenia, a w kolejnym roku było to już 92 proc. Oznacza to, że na każde 10 sprzedanych, 9 powróciło do obiegu i mogło otrzymać „nowe życie”.

„Czas to pieniądz”, czyli najszybsza maszyna do odbioru butelek

Sam proces zwrotu jest niezwykle prosty. Należy znaleźć odpowiednie urządzenie lub stanowisko, sprawdzić, czy opakowanie jest oznaczone specjalnym znakiem, a następnie włożyć je w otwór w maszynie i poczekać na naliczenie kaucji. Co ważne, butelka nie może być zgnieciona, a wewnątrz nie może znajdować się płyn. Po zakończeniu procesu oddawania urządzenie drukuje kwit, który można wymienić w sklepach na gotówkę lub zniżkę przy kolejnych zakupach. W całej Słowacji w tym momencie działa 3300 takich punktów odbioru, z czego 2600 są to urządzania bezobsługowe. Co ważne, wedle słowackiego prawa każdy ze sklepów powyżej 300 metrów kwadratowych powierzchni musi być wyposażony w miejsce lub stanowisko do odbioru butelek, więc ich oddawanie nie wymaga od mieszkańców długich poszukiwań punktów skupu.

Jednak jedna z nich jest wyjątkowa - przy jednym ze sklepów pod Bratysławą stoi maszyna, która pod względem szybkości i objętości przyjmowanych butelek i puszek bije wszystkie inne w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej największą przewagą jest fakt, że opakowań nie trzeba „podawać” do urządzenia pojedynczo, a można wysypać wszystkie zebrane opakowania do tacy zbiorczej na raz. Takie rozwiązanie oszczędza nie tylko czas użytkowników, ale też pozwala oddawać przy jednej okazji butelki i puszki zbierane przez kilka lub kilkanaście dni.

Co o systemie myślą Słowacy?

By w pełni zrozumieć, jak system kaucyjny wpływa na życie mieszkańców, Magda i Bartek postanowili zapytać spotkanych przy urządzeniu Słowaków o to, co myślą o idei zbierania kaucji przy zakupie butelek i puszek. Zdecydowana większość z nich stwierdziła, że możliwość szybkiego oddawania pojemników sprawia, że proces jest bardzo prosty i wygodny. Pojawiały się też głosy podkreślające, że system kaucyjny pozwala dbać o planetę, co jest dla mieszkańców Słowacji szczególnie ważne.

Słowacy podkreślali też, że wprowadzony system kaucyjny bynajmniej nie utrudnił ich codziennego życia. Wielu z nich odbiera kaucje bezpośrednio po wypiciu napoju, jednak są też tacy, którzy zbierają opakowania przez kilka dni, by potem oddać je przy okazji robienia zakupów w supermarkecie.